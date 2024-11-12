Экс-игрок «Урала» Эммерсон: на Григории Иванове держится клуб

Защитник ФК «Енисей» и экс-игрок «Урала» Эммерсон высказался о президенте уральского клуба Григории Иванове.

«На Григории Викторовиче держится «Урал». Здесь никаких задних мыслей быть не может. Лично для меня — Иванов создал эту команду», — сказал Эммерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 6 ноября было объявлено об увольнении главного тренера «Урала» Евгения Аверьянова. Решение об отставке принято руководством клуба. Должность исполняющего обязанности главного тренера занял Олег Шатов. После 18 туров нынешнего сезона Мелбет Первой лиги «Урал» набрал 30 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится московское «Торпедо», у которого 36 очков после аналогичного количества матчей.