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Божович назвал европейский клуб, в котором смог бы работать Валерий Карпин

Божович назвал европейский клуб, в котором смог бы работать Валерий Карпин
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Главный тренер «Эстегляль Хузестан» Миодраг Божович, ранее работавший в ряде клубов РПЛ, высказался о Валерии Карпине. По мнению сербского специалиста, тренер «Ростова» и сборной России мог бы потянуть уровень работы в испанской «Севилье». Божович считает, что Карпину хватило бы опыта для работы в топ-чемпионате.

«Карпин — один из лучших тренеров в России сейчас. Но у него наверняка очень хорошие отношения с людьми из руководства «Ростова», он просто хочет им помочь. По потенциалу мог бы работать в условной «Севилье», у него достаточно опыта», — приводит слова Божовича интернет-портал «РБ Спорт».

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