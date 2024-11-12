Ледяхов: отставка Амарала из «Спартака» не удивила — угадали только с Барко

Бывший российский футболист Игорь Ледяхов высказался о работе Томаша Амарала в «Спартаке», который занимал в московском клубе должность спортивного директора.

«Отставка Амарала не удивила. Я бы не сказал, что он подписал игроков, которые подошли «Спартаку». Единственное только угадали с Барко. Остальные футболисты среднего уровня. Как можно было подписать Жозе, зная о его физическом состоянии? Это просчёт спортивного менеджмента», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, об отставке Амарала «Спартак» объявил 10 ноября. Томаш покинул московский клуб по соглашению сторон. «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 28 очков за 15 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 37 очков после 15 матчей.