Защитник «Химок» Ориньо: нам надо стабильнее играть в обороне

Защитник «Химок» Ориньо считает, что подмосковной команде нужно стабильнее играть в обороне, чтобы улучшить свои результаты.

«Нам надо больше забивать, лучше завершать атаки, последнюю передачу и в обороне играть более стабильно — мне в том числе. Надо продолжать усердно работать. Холод? Я привык, в матче с «Ростовом» погода не мешала», — приводит слова Ориньо «РБ Спорт».

Напомним, в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» встречались с «Ростовом». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Роман Сафьян (Москва). «Ростов» обыграл «Химки» со счётом 3:1. После 15 матчей «Ростов» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 13-е место, заработав 12 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 37 очков.