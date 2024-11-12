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Валерий Шмаров высказался о работе Станковича и трансферной политике «Спартака»

Валерий Шмаров высказался о работе Станковича и трансферной политике «Спартака»
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров высказался о работе главного тренера Деяна Станковича и трансферной политике красно-белых.

— Как вам современный «Спартак»?
— Временами неплохо, временами — очень плохо. Но в целом, конечно, мы ждём большего от команды. Больше побед, красивой игры и голов.

— Верите в Станковича?
— Тяжело сказать. В Эмери тоже никто не верил, а он потом всё выиграл с «Севильей». Я думаю, что надо время давать одному тренеру. Тем более человек с таким футбольным опытом. Может быть, трансферную политику клубу нужно чуть-чуть улучшить. Кто ни приезжает из иностранцев — деградирует. Чтобы понимать, почему так происходит, нужно находиться внутри команды и видеть, кто как тренируется. Судя по тому, как Станкович варьирует состав, наверное, кто-то недорабатывает на тренировках, — сказал Шмаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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