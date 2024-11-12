Пименов рассказал, какие команды разочаровали в первом круге РПЛ

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов рассказал, какие команды его разочаровали в первом круге Российской Премьер-Лиги этого сезона.

«Пока «Ростов» и «Крылья» удивляют в плохом плане. У «Ростова» не клеится игра, нет результатов, а у самарской команды постоянные разговоры о смене тренера. Всё это сказалось на команде.

Сложно ответить, что происходит с «Ростовом». Возможно, травмы и ошибки. Сейчас перешли на более простой футбол — стало меньше ошибок и победили в 15-м туре. Они могут исправить ситуацию, у них симпатичная команда. Плюс сильный тренерский штаб. Всё может быть», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.