Шмаров: кажется, Батраков совсем из другого теста и звёздная болезнь его не захлестнёт

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров высказался о молодой звезде «Локомотива» Алексее Батракове. Он считает, что этого футболиста не затронет «звёздная болезнь».

— Я особо не смотрю футбол этот. Конечно, сейчас Батраков на слуху.

— Как его не потерять? Много было примеров.

— Мне со стороны кажется, что этот парень совсем из другого теста и его звёздная болезнь не захлестнёт. Надеюсь, Батраков будет продолжать в том же духе, — сказал Шмаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, в первом круге РПЛ Батраков провёл за «Локомотив» 14 матчей, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.