Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эммерсон отреагировал на назначение Олега Шатова тренером «Урала»

Эммерсон отреагировал на назначение Олега Шатова тренером «Урала»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник ФК «Енисей» и экс-игрок «Урала» Эммерсон отреагировал на назначение Олега Шатова тренером екатеринбургской команды.

«Олег достаточно амбициозный человек — футболист в прошлом, а ныне тренер. Думаю, что у него достаточно амбиций для того, чтобы хотеть стать главным тренером без приставки исполняющий обязанности. Время покажет, получится ли у него. Я желаю ему удачи! Для Шатова здоровье важнее. Его замучили травмы. Человек поменял должность — и всё. Дальше он будет двигаться амбициозно как тренер», — сказал Эммерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 6 ноября было объявлено об увольнении главного тренера «Урала» Евгения Аверьянова. Решение об отставке принято руководством клуба. Должность исполняющего обязанности главного тренера занял Олег Шатов.

Материалы по теме
Экс-игрок «Урала» Эммерсон: на Григории Иванове держится клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android