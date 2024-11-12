Эммерсон отреагировал на назначение Олега Шатова тренером «Урала»

Защитник ФК «Енисей» и экс-игрок «Урала» Эммерсон отреагировал на назначение Олега Шатова тренером екатеринбургской команды.

«Олег достаточно амбициозный человек — футболист в прошлом, а ныне тренер. Думаю, что у него достаточно амбиций для того, чтобы хотеть стать главным тренером без приставки исполняющий обязанности. Время покажет, получится ли у него. Я желаю ему удачи! Для Шатова здоровье важнее. Его замучили травмы. Человек поменял должность — и всё. Дальше он будет двигаться амбициозно как тренер», — сказал Эммерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 6 ноября было объявлено об увольнении главного тренера «Урала» Евгения Аверьянова. Решение об отставке принято руководством клуба. Должность исполняющего обязанности главного тренера занял Олег Шатов.