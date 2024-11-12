

Бывший футболист немецких «Карлсруэ» и «Арминии» Валерий Шмаров объяснил, почему в Бундеслиге не осталось российских футболистов. По его мнению, у такой тенденции прослеживается политический подтекст.

— Вы сделали хорошую карьеру в Германии. Отсутствие россиян в Бундеслиге сегодня — сугубо политическая история?

— Да, политическая больше. Многие не хотят с россиянами сейчас связываться. Так-то у нас достаточно ребят, способных там заиграть. Не скажу, что в топ-клубах, но уровень средних команд Бундеслиги многие наши потянули бы, — сказал Шмаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.