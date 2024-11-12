Шмаров: «Краснодар» может стать чемпионом. Желания у него намного больше, чем у «Зенита»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Он считает, что «Краснодар» может завоевать титул чемпиона.

— «Краснодар» может стать чемпионом?

— Может. Сейчас команда явно на подъёме. Не скажу, что их игра мне сильно импонирует, но на общем фоне «Краснодар» выглядит намного сильнее.

— В том числе «Зенита»?

— Может быть, не сильнее, но желания у них намного больше. В прошлом сезоне они уступили чемпионство и очень хотят его взять в этом. Поэтому и говорю, что могут выиграть золото, — сказал Шмаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.