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Дарья Клишина: с Миранчуком лично не знакома, но поражением Месси пестрит весь интернет

Дарья Клишина: с Миранчуком лично не знакома, но поражением Месси пестрит весь интернет
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Двукратная чемпионка Европы по лёгкой атлетике Дарья Клишина высказалась о сенсационной победе «Атланты» над «Интером Майами» в плей-офф МЛС. Российская прыгунья в длину в своё время тренировалась в Атланте, а в последние годы проживает с семьёй в Майами.

США — Major League Soccer . 1/8 финала
03 ноября 2024, воскресенье. 02:10 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
2 : 1
Интер Майами
Майами
0:1 Мартинес – 40'     1:1 Уильямс – 58'     2:1 Силва – 90+4'    

«С Алексеем [Миранчуком] я лично не знакома. За всеми футбольными матчами, признаюсь, следить не успеваю. Времени хватает только на то, чтобы привозить/отвозить детей на занятия и следить за их успехами (улыбается).

Но последние новости МЛС было сложно пропустить. Поражением Месси пестрит весь интернет. Всё-таки благодаря Лео ажиотаж вокруг футбола во Флориде вырос в разы. Появилось огромное количество новых детских футбольных клубов и секций», — сказал Клишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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