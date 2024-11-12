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Пименов: сюрпризом стал «Локомотив» с игрой Батракова — молодая звезда разрывает РПЛ

Пименов: сюрпризом стал «Локомотив» с игрой Батракова — молодая звезда разрывает РПЛ
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Экс-футболист сборной России Руслан Пименов поделился впечатлениями от первого круга РПЛ сезона-2024/2025.

«Первым кругом доволен на все 100%. Чемпионат очень интересный. Наверху таблицы серьёзная борьба, но и внизу тоже. «Зенит», как мы видим, не является явным фаворитом в сегодняшней гонке. «Краснодар» закончил на первом месте.

Сюрпризом стал «Локомотив» с игрой Батракова. Мы получили молодую звезду, которая разрывает РПЛ. ЦСКА с новым тренером тоже набирает ход, «Спартак» стабилизирует игру, «Динамо» набирает очки. Борьба только началась. Второй год подряд интереснейший чемпионат», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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