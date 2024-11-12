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Соболев позвонил Дзюбе и посоветовал «не баловаться руками»

Соболев позвонил Дзюбе и посоветовал «не баловаться руками»
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба рассказал о недавнем телефонном разговоре с форвардом «Зенита» Александром Соболевым. По словам 36-летнего футболиста, молодой коллега сам позвонил ему, чтобы обсудить сложившуюся в карьере ситуацию (Соболеву тяжело даётся адаптация в «Зените»). При этом Александр попросил Артёма обойтись в этом разговоре без шуток. Но в конце беседы сам иронично порекомендовал Артёму «не баловаться руками».

«Он недавно позвонил мне как старшему товарищу, мы с ним где‑то полчаса проговорили. Рядом присутствовал один мой друг, и он был очень удивлён, что я ему так по‑взрослому без подколок всё спокойно объяснил. На самом деле это Соболев сам попросил меня пообщаться по-нормальному, без шуток. Правда, сам в конце пробросил, типа: «Не балуйся там с руками». И трубку сразу положил, чтобы не услышать мой ответный панч (смеётся)», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Отметим, что шутка Соболева про руки — это отсылка к эротическому видео Дзюбы, которое было слито в Сеть несколько лет назад. На том ролике форвард занимался самоудовлетворением. После попадания видео в Сеть Дзюба подвергся критике.

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