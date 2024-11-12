Круговой — о матче России с Брунеем: сейчас не так важно, с кем играть

Защитник ЦСКА и сборной России по футболу Данил Круговой заявил, что в нынешней ситуации не так важно, с какими соперниками играть национальной команде.

— Знаешь ли ты что‑то про сборные Брунея и Сирии?

— Нет, не знаю. Но посмотрим, почему нет — интересно. В текущей ситуации не так важно, с кем играть, а важно просто играть. Тем более вдруг что‑то изменится в ближайшее время. Время идёт, какие‑то перемены есть. Посмотрим, что дальше будет, — приводит слова Кругового «Матч ТВ».

Матч между Россией и Брунеем состоится 15 ноября. Игра начнётся в 19:00 мск. Россия сыграет там впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче принимала Кот-д’Ивуар. 19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).