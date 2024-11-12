Ковтун: у руководства «Спартака» были более оптимистичные ожидания от Станковича

Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун высказался о работе главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Наверное, у руководства «Спартака» были более оптимистичные ожидания от прихода Станковича, от тренерского штаба хотели большего. Но это короткий период, знакомство с игроками, построение общей игры. Проиграли «Краснодару», но к тому матчу уже прослеживалась стабильность состава. Последний матч с «Акроном» тому доказательство. В турнирной таблице, понятно, хотелось бы находиться повыше. Но виден посыл общекомандных действий, игры «Спартака».

Тренерский штаб понимает, где команда недобрала очки, сделает анализ и поправки. Это перенесётся на игру и будет видно. Если дальше у «Спартака» не будет таких осечек, будет продвижение по таблице», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.