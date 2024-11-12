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Ковтун: в «Спартаке» хорошая атакующая группа, от Бабича хотелось бы больше надёжности

Ковтун: в «Спартаке» хорошая атакующая группа, от Бабича хотелось бы больше надёжности
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Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун поделился впечатлениями от игры красно-белых в первом круге РПЛ сезона-2024/2025.

«Сложно назвать одного лучшего игрока «Спартака» в первом круге. Есть хорошая атакующая группа, которая решает: Бонгонда, Угальде, Барко. В обороне тоже должен быть лидер. Был Джикия, здесь сложно кого-то выделить. Денисов неплохо себя проявляет, Умяров. Больше надёжности хотелось бы от Бабича, Дуарте. Барко много навязывает игры, много опасности от него исходит. Но в индивидуальном плане есть куда прибавлять», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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