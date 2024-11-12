Талалаев: Батракова мы рассматривали в «Химки», но он очень быстро пошёл в гору

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, что во время его работы в «Химках» клуб рассматривал для приобретения кандидатуру хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

«У «Химок» всегда были хорошие отношения с «Локомотивом», несколько ребят, прошедших через систему подмосковного клуба, работают в школе железнодорожников, а с Дмитрием Ульяновым мы вместе росли. За их молодёжью внимательно следили. Прошлой зимой мы рассматривали Батракова, вратаря Митрова, который сейчас в «Шиннике», и ещё одного защитника из «Локомотива» — Погосова. Эти кандидатуры были на столе у Туфана Садыгова. Была возможность попробовать подписать Батракова. Но он очень быстро пошёл в гору. «Локомотив» как раз повёз его на сбор с основой, разглядели парня — и раз-раз, заиграл», — приводит слова Талалаева Metaratings.

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.