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Юрий Ковтун не считает провальной работу Амарала в «Спартаке»

Юрий Ковтун не считает провальной работу Амарала в «Спартаке»
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Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун высказался о работе Томаша Амарала, который занимал в московском клубе должность спортивного директора.

«Думаю, с Амаралом был разговор. Может, в какой-то степени это было его решение, что-то не устраивало. Но я особо и не следил за этой персоной. Когда Амарал приходил, это был амбициозный специалист, перспективное приглашение для «Спартака». Проработав этот отрезок, наверное, он что-то сделал. Не совсем провальна его работа», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, об отставке Амарала «Спартак» объявил 10 ноября. Томаш покинул московский клуб по соглашению сторон.

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