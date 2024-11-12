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Дзюба: люблю «Спартак», но в клубе похерили всё наследие Старостина

Дзюба: люблю «Спартак», но в клубе похерили всё наследие Старостина
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба признался, что до сих пор любит московский «Спартак», воспитанником которого является. Он выразил сожаление, что сейчас красно-белые не являются великим клубом, как раньше. Также Дзюба отметил, что лучший период своей карьеры провёл за «Зенит».

— Как ты видишь свой прощальный матч? За кого и против кого сыграть?
— Я очень горд, что являюсь воспитанником «Спартака». С другой стороны — лучшее время провёл в «Зените». Поэтому, на самом деле, трудно сказать. В глубине души всё равно с детства люблю «Спартак». И, к моему огромному сожалению, вообще всё, что заложил в клуб Старостин — дух народной команды, гладиатора — всё похерили. И меня это очень сильно расстраивает. До сих пор, — приводит слова Артёма Дзюбы «Матч ТВ».

Ранее Дзюба рассказал о забавном разговоре с форвардом «Зенита» Александром Соболевым.

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