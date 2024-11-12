Экс-игрок «Арсенала» Уолкотт назвал футболиста, больше всего напоминающего Тьерри Анри

Бывший полузащитник «Арсенала» Тео Уолкотт поделился мнением о форварде «Ньюкасла» Александере Исаке после выездной победы его команды над «Ноттингем Форест» (3:1) в рамках английской Премьер-лиги. Исак отметился голевой передачей и одним забитым мячом в ворота хозяев.

«Исак обладает всеми качествами идеального нападающего. Я пока не могу сказать, что он идеален, но у него есть все необходимые задатки для того, чтобы им стать. Для меня он ближе всего к Тьерри Анри. Если «Арсенал» хочет заполучить его, они должны действовать быстро», — сказал Тео Уолкотт BBC Sports.

Исак перешёл в «Ньюкасл» из «Реала Сосьедад» за £ 63 млн в августе 2022 года. Его контракт рассчитан до 2028 года, но, как сообщается, в последние месяцы им заинтересовались такие клубы, как «Арсенал» и «Челси». В текущем сезоне АПЛ Исак в девяти матчах забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.