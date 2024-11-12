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Экс-игрок «Арсенала» Уолкотт назвал футболиста, больше всего напоминающего Тьерри Анри

Экс-игрок «Арсенала» Уолкотт назвал футболиста, больше всего напоминающего Тьерри Анри
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Бывший полузащитник «Арсенала» Тео Уолкотт поделился мнением о форварде «Ньюкасла» Александере Исаке после выездной победы его команды над «Ноттингем Форест» (3:1) в рамках английской Премьер-лиги. Исак отметился голевой передачей и одним забитым мячом в ворота хозяев.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
1 : 3
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Мурилло – 21'     1:1 Исак – 54'     1:2 Жоэлинтон – 72'     1:3 Барнс – 83'    

«Исак обладает всеми качествами идеального нападающего. Я пока не могу сказать, что он идеален, но у него есть все необходимые задатки для того, чтобы им стать. Для меня он ближе всего к Тьерри Анри. Если «Арсенал» хочет заполучить его, они должны действовать быстро», — сказал Тео Уолкотт BBC Sports.

Исак перешёл в «Ньюкасл» из «Реала Сосьедад» за £ 63 млн в августе 2022 года. Его контракт рассчитан до 2028 года, но, как сообщается, в последние месяцы им заинтересовались такие клубы, как «Арсенал» и «Челси». В текущем сезоне АПЛ Исак в девяти матчах забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

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