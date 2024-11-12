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Лепёхин: раньше у «Зенита» чувствовалась мощь, а сейчас нет уверенности, что клуб выиграет

Лепёхин: раньше у «Зенита» чувствовалась мощь, а сейчас нет уверенности, что клуб выиграет
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Константин Лепёхин высказался об игре сине-бело-голубых в этом сезоне РПЛ.

«Раз «Зенит» не находится на первом месте в РПЛ, то у команды не всё хорошо. Но рановато говорить, что всё провалено, ведь вся борьба впереди, как и в прошлом сезоне. Было много разговоров, что наконец-то закончилась гегемония «Зенита», но тем не менее питерцы стали чемпионами. В этом сезоне ситуация пока очень схожая. «Зенит» отстаёт от «Краснодара» всего на одно очко и впереди много игр. Другой вопрос, как проведёт зимний перерыв «Зенит», «Краснодар» и другие команды. От этого будет многое зависеть.

Мне кажется, что в прошлых годах у «Зенита» чувствовались какой-то задел и мощь, даже если команда проигрывала по ходу матча. Ты понимал, что это стечение обстоятельств. Но сейчас у меня в голове ситуация поменялась. Если «Зенит» побеждает, то очень натужно, и у команды нет уверенности, что выиграет», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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