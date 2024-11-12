Каземиро попрощался с ван Нистелроем после ухода того из «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро опубликовал в социальных сетях трогательный пост на прощание с Рудом ван Нистелроем.

«Навечно благодарен. Легенда», — подписал футболист фото с тренером.

Напомним, 11 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил, что Руд покидает клуб, также как и другие члены предыдущего тренерского штаба, согласно решению Рубена Аморима. Португальский специалист возглавил команду после отставки Эрика тен Хага.

Руд ван Нистелрой временно исполнял обязанности главного тренера «МЮ» с 28 октября до 11 ноября. При нём «красные дьяволы» провели четыре игры, трижды одержав победу и один раз сыграв вничью.