Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду получил награду от президента Федерации футбола Португалии

Криштиану Роналду получил награду от президента Федерации футбола Португалии
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации футбола Португалии Фернандо Гомес похвалил португальскую национальную команду и её форварда Криштиану Роналду в частности, наградив того платиновой наградой.

11 ноября Криштиану Роналду присутствовал на гала-концерте Quinas de Ouro, где был удостоен чести Фернандо Гомеса, который выразил признательность футболисту за его вклад в популяризацию португальского футбола.

«Он более 20 лет работает в сборной Португалии, и если говорить о том, кто проявил любовь к представлению сборной Португалии, то это Криштиану Роналду. Он чувствует футболку, чувствует Португалию и был представителем передового опыта нашей страны. Я не сомневаюсь, что все эти годы я наблюдал в основном его любовь носить футболку сборной Португалии, его преданность делу продвижения Португалии, превращения Португалии в страну, любимую всем миром. И поэтому, честно говоря, нам кажется справедливым вручать Криштиану платиновые Quinas.

У меня есть только одно слово благодарности Криштиану за всё, что он отдал, за то, как он чувствует футболку, за то, как он чувствует национальную команду, и прежде всего за то, как он чувствует Португалию. Поздравляю, спасибо», — заключил Гомес.

В составе сборной Роналду выиграл чемпионат Европы и Лигу наций УЕФА. В Португалии он четыре раза признавался футболистом года, также он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды Португалии и всех сборных (130 голов).

Материалы по теме
Команда Роналду прервала впечатляющую серию соперника! А фанаты провоцировали Криштиану
Команда Роналду прервала впечатляющую серию соперника! А фанаты провоцировали Криштиану
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android