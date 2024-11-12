Криштиану Роналду получил награду от президента Федерации футбола Португалии

Президент Федерации футбола Португалии Фернандо Гомес похвалил португальскую национальную команду и её форварда Криштиану Роналду в частности, наградив того платиновой наградой.

11 ноября Криштиану Роналду присутствовал на гала-концерте Quinas de Ouro, где был удостоен чести Фернандо Гомеса, который выразил признательность футболисту за его вклад в популяризацию португальского футбола.

«Он более 20 лет работает в сборной Португалии, и если говорить о том, кто проявил любовь к представлению сборной Португалии, то это Криштиану Роналду. Он чувствует футболку, чувствует Португалию и был представителем передового опыта нашей страны. Я не сомневаюсь, что все эти годы я наблюдал в основном его любовь носить футболку сборной Португалии, его преданность делу продвижения Португалии, превращения Португалии в страну, любимую всем миром. И поэтому, честно говоря, нам кажется справедливым вручать Криштиану платиновые Quinas.

У меня есть только одно слово благодарности Криштиану за всё, что он отдал, за то, как он чувствует футболку, за то, как он чувствует национальную команду, и прежде всего за то, как он чувствует Португалию. Поздравляю, спасибо», — заключил Гомес.

В составе сборной Роналду выиграл чемпионат Европы и Лигу наций УЕФА. В Португалии он четыре раза признавался футболистом года, также он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды Португалии и всех сборных (130 голов).