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Радимов: Амаралу не дали поработать, как и другим спортдиректорам «Спартака»

Радимов: Амаралу не дали поработать, как и другим спортдиректорам «Спартака»
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Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об увольнении спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала, который покинул клуб по обоюдному согласию сторон.

«Об этом давно все говорили. А что он сделал, я не могу понять? Кого он привёз такого, Барко только. За эти деньги можно найти хорошего футболиста. А остальные? Всё-таки класс игроков должен быть у команды, которая борется за золото, повыше. Но Абена, Маркиньос… Ну а что это за усиление-то? В «Спартаке» вообще спортивный директор больше года не работает. Хотя, на самом деле, ему и поработать не дали, убрали. Ну а что ты можешь за год сделать? У тебя должно быть стратегическое планирование, ты должен к этому идти. А если у тебя всего год, что ты можешь напланировать?» — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, об отставке Амарала «Спартак» объявил 10 ноября. Томаш покинул московский клуб по соглашению сторон. «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 28 очков за 15 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 37 очков после 15 матчей.

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