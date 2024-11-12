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Романцев поблагодарил организаторов матча легенд «Спартака» и «Динамо» памяти Черенкова

Романцев поблагодарил организаторов матча легенд «Спартака» и «Динамо» памяти Черенкова
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поблагодарил организаторов матча легенд красно-белых и «Динамо» памяти Фёдора Черенкова.

«Хочу сказать спасибо тем, кто участвует в этом матче, тем, кто организовал. Спасибо за память. Я играл с ним и работал с Черенковым. Спасибо, что помните его!» — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, матч легенд «Спартака» и «Динамо» состоится 13 ноября. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Олег Романцев возглавит тренерский штаб красно-белых, а во главе динамовской команды выступят Валерий Газзаев и Юрий Сёмин.

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