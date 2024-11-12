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Газзаев — о Черенкове: если не будем знать своё прошлое, то и будущего у нас не будет

Газзаев — о Черенкове: если не будем знать своё прошлое, то и будущего у нас не будет
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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался в преддверии матча легенд «Спартака» и «Динамо» памяти экс-футболиста красно-белых Фёдора Черенкова.

«Большая честь участвовать в матче легенд. Фёдор Черенков был блистательный игрок: техничный и грамотный. Такие матчи надо проводить. Если не будем знать своё прошлое, то и будущего не будет у нас», — передаёт слова Газзаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, матч легенд «Спартака» и «Динамо» состоится 13 ноября. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Олег Романцев возглавит тренерский штаб красно-белых, а во главе динамовской команды выступят Валерий Газзаев и Юрий Сёмин.

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