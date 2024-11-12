Алексей Игонин: надо похвалить вратарей «Зенита» — в этом году всё спокойнее в воротах

Российский экс-футболист Алексей Игонин поделился впечатлениями от выступления «Зенита» в первом круге Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Сине-бело-голубые занимает второе место в таблице РПЛ после 15 туров.

«Глушенков хорошо выделялся в начале сезона, но также нужно похвалить вратарей «Зенита». На мой взгляд, у «Зенита» в этом году всё спокойнее в воротах. Это связано с игрой в поле ногами, но в этом компоненте очень важна стабильность. Даже сейчас у «Зенита» играет не первый номер Латышонок, а Адамов, но всё равно всё выглядит надёжно», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.