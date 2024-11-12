Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Игонин: надо похвалить вратарей «Зенита» — в этом году всё спокойнее в воротах

Алексей Игонин: надо похвалить вратарей «Зенита» — в этом году всё спокойнее в воротах
Комментарии

Российский экс-футболист Алексей Игонин поделился впечатлениями от выступления «Зенита» в первом круге Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Сине-бело-голубые занимает второе место в таблице РПЛ после 15 туров.

«Глушенков хорошо выделялся в начале сезона, но также нужно похвалить вратарей «Зенита». На мой взгляд, у «Зенита» в этом году всё спокойнее в воротах. Это связано с игрой в поле ногами, но в этом компоненте очень важна стабильность. Даже сейчас у «Зенита» играет не первый номер Латышонок, а Адамов, но всё равно всё выглядит надёжно», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Зениту» VAR не мешает, а аутсайдеры страдают. Таблица ошибок судей в первом круге РПЛ
«Зениту» VAR не мешает, а аутсайдеры страдают. Таблица ошибок судей в первом круге РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android