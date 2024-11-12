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Колыванов: Черенков, как шахматист, прочитывал ход на три-четыре шага вперёд

Колыванов: Черенков, как шахматист, прочитывал ход на три-четыре шага вперёд
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Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов поделился мнением о легенде московского «Спартака» Фёдоре Черенкове.

«Расскажу красивую историю. В 18 лет был мой первый матч в основном составе против «Спартака» в «Лужниках». Я вышел и было 50 тыс. — хотелось удивить. Сыграли 2:2. Есть футболисты, на которых ты равняешься. Черенков, как шахматист, прочитывал ход на три-четыре шага вперёд. Когда ты играешь с такими футболистами, то у тебя всё получается. Я сравнил бы Черенкова с Роберто Баджо. Они видели и чувствовали поле. Знали, где находятся их партнёры», — передаёт слова Колыванова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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