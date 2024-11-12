Александр Мостовой сообщил, что не сможет сыграть в матче легенд «Спартака» и «Динамо»

Бывший российский футболист Александр Мостовой сообщил, что не сможет сыграть в матче легенд «Спартака» и московского «Динамо».

«Не готов отыграть полный матч. Играть не буду — могу сразу сказать. Буду помогать Олегу Ивановичу. Если будет ничья, может, пробью пенальти (смеётся)», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, матч легенд «Спартака» и «Динамо» памяти Фёдора Черенкова состоится 13 ноября. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Олег Романцев возглавит тренерский штаб красно-белых, а во главе динамовской команды выступят Валерий Газзаев и Юрий Сёмин.