«Нигде больше такого человека не встречал». Александр Мостовой — о Фёдоре Черенкове

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался об экс-игроке «Спартака» Фёдоре Черенкове.

«Вспомнился эпизод из 1987 года. Я совсем молодой, живу на базе в Тарасовке. Была комната, где смотрели матчи или какие-то видео. Я сидел там за день до игры. Вдруг открывается дверь и заходит Федя. Мне было 18 лет, по-моему. Он спросил у меня разрешения: «Сань, а могу я с тобой посмотреть?» Представляете? Это говорит о его скромности. Он всегда спрашивал разрешения. Или говорил: «Я не помешаю?» Нигде больше такого человека не встречал. Это говорит о его качествах», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.