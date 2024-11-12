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Валерий Газзаев: Батраков чем-то напоминает Черенкова, даже движения похожи

Валерий Газзаев: Батраков чем-то напоминает Черенкова, даже движения похожи
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев сравнил хавбека «Локомотива» Алексея Батракова с экс-полузащитником «Спартака» Фёдором Черенковым.

«Батраков мне чем-то напоминает Фёдора Черенкова. Даже внешне как-то движения похожи. Сегодня, когда наш футбол в изоляции, мы должны работать со своими тренерами и футболистами!» — передаёт слова Газзаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.

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