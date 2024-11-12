Газзаев: с Романцевым отношения очень тёплые — никогда не было, чтобы руки не пожали

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о легендарном экс-тренере «Спартака» Олеге Романцеве.

«Никогда не было такого, чтобы мы после игры руки друг другу не пожали. С Романцевым очень тёплые отношения. Любой тренер отстаивает интересы своего клуба, но после игры всё заканчивается. Это эмоции. Матчи между «Спартаком» и «Динамо» всегда носили важный характер», — передаёт слова Газзаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Валерий Газзаев тренировал ЦСКА с 2001 по 2003, а также с 2004 по 2008 год. Вместе с ним команда выиграла 10 трофеев, включая Кубок УЕФА (ныне — Лига Европы).