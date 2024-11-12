Александр Канищев назвал причину нестабильности «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев назвал причину нестабильности сине-бело-голубых в этом сезоне.

«Зенит» в этом сезоне играет на своём уровне. У команды есть проблемы, поэтому оценю результаты и игру «Зенита» на «хорошо». Проблемы команды в том, что играют неровно и нестабильно. «Зенит» начинает играть бодро, а заканчивает слабо. Так было в последнем матче с «Ахматом» и повторяется во многих других играх. Это мешает клубу добиваться тех результатов, которых хотят болельщики. Нестабильность «Зенита» связана с плохим физическим состоянием. Команда не может проводить все матчи на том уровне, на котором начинает игры. У «Зенита» все вторые таймы плохие. Это очевидно», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.