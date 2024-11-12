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Алексей Игонин: РПЛ становится интереснее, ощутима поддержка фанатов

Алексей Игонин: РПЛ становится интереснее, ощутима поддержка фанатов
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин считает, что Российская Премьер-Лига стала интереснее.

«Безусловно, чемпионат России становится интереснее. Это легко можно определить по количеству болельщиков на трибунах. Даже если какая-то команда приезжает к лидеру домой, то результат ещё не определён. Не все игры даются «Зениту» легко. Кому-то это не нравится, потому что привыкли к победам петербуржцев. Поэтому болельщики приходят, чтобы увидеть победу «Зенита».

Но намного интереснее, когда эта победа добывается за счёт мастерства, самоотдачи, тренерской мысли и поддержки болельщиков. Поэтому выделяется 12-й игрок, который помогает своей команде. Если результат практически предопределён, то болельщики получают не такие положительные эмоции. Сейчас во многих матчах поддержка фанатов видна и ощутима», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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