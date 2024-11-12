Захарян: соскучился по футболу, три месяца просто тренировок — это тяжело

Российский полузащитник испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, что за время восстановления после травмы соскучился по игре в футбол.

«Соскучился уже по футболу, по игре, три месяца просто тренировок — это тяжело. Сначала занимался индивидуально, вот только вернулся к команде, поэтому соскучился», — заявил Захарян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в августе Арсен Захарян перенёс операцию после травмы сухожилия правой лодыжки и пропустил старт сезона-2024/2025. В октябре он вернулся к тренировкам. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 18 млн.