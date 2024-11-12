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Дзюба упрекнул Семака и объяснил, почему не пожал ему руку

Дзюба упрекнул Семака и объяснил, почему не пожал ему руку
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Экс-нападающий «Зенита» Артём Дзюба упрекнул главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака в плохом отношении к себе и другим футболистам. Также 36-летний форвард объяснил, почему отказался пожимать руку Семаку уже после ухода из клуба.

«Семак всё сделал так, чтобы я не продлил контракт. На месяц я просто исчез с его радаров. Семак не только со мной так. Он нам с Оздоевым даже слова не сказал. Разве это конфликт? А потом, когда он идёт и тянет руку: «Артём, Артём!» — я просто повернулся и сказал: «Не надо мне тянуть руку, я не хочу с вами здороваться, не хочу вообще с вами как-то соприкасаться. Всё, до свидания». Это не конфликт», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

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