Бояринцев: помню, как Черенкову кричал весь стадион «Спартака» — это народная любовь

Бывший футболист «Спартака», а ныне главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев высказался о легендарном игроке красно-белых Фёдоре Черенкове.

«Была бы большая честь сыграть в матче имени Фёдора Черенкова. Думаю, в первую очередь в этой игре будут участвовать ветераны, которые играли с Фёдором Фёдоровичем и застали его. Я тоже был счастлив иметь с ним диалоги, когда играл за «Спартак». Это очень приятный и позитивный человек с открытой душой, который всегда поддерживал, несмотря на то что не работал в основной команде. Мы всегда могли увидеться на матчах второй команды. От такой легенды приятно услышать слова поддержки и критики. Фёдор Фёдорович всегда говорил с открытым сердцем и подбадривал, если что-то не получалось. Вот таким он запомнился.

Естественно, когда я был ещё ребёнком, ходил на «Спартак». Прекрасно помню, как весь стадион кричал Черенкову: «Федя! Федя!». Это народная любовь, которая никуда не денется. Он навсегда останется в сердцах», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.