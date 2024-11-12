Артём Дзюба раскрыл реальную причину ухода из «Зенита»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба раскрыл реальную причину своего ухода из «Зенита» летом 2022 года. У форварда был вариант продлить контракт с сине-бело-голубыми, однако он отказался. По словам Дзюбы, он был не готов смириться со статусом запасного футболиста. Артём пожертвовал даже хорошими финансовыми условиями ради игры в футбол.

«Я всё равно мог продлить, в два раза понизить зарплату. Но я же прекрасно понимал, что тогда продаюсь за деньги, условно — за € 2 млн сижу в запасе и, как Саня Ерохин, либо кубковый боец, либо на пять-семь минут в добавленное [время]. То есть у меня был осознанный выбор: или я продаюсь за деньги, или иду своим путём — играть в футбол.

Не могу сидеть в запасе и просто смотреть. Если мне некомфортно, деньги не удержат. И, заметь, я же ничего против «Зенита» не говорю. Хоть раз что-то сказал? Единственное: что «Зенит» из Санкт-Петербурга превратился в Рио-де-Жанейро. Я соврал? Нет. Россияне же вообще там не солируют, они по праздникам играют», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Напомним, после «Зенита» Дзюба перешёл в турецкий «Адана Демирспор» на правах свободного агента. Там Артём закрепиться не успел и вернулся в Россию. После возвращения он успел поиграть за «Локомотив» и «Акрон», в составе которого выступает до сих пор.