«Зачем мне парад лицемерия?» Дзюба заявил, что не пожмёт руку Галактионову и Семаку

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба заявил, что не пожмёт руку тренерам своих бывших команд — Сергею Семаку из «Зенита» и Михаилу Галактионову из «Локомотива». Он заявил, что рукопожатия заслуживают только те, кого ты уважаешь. А упомянутых специалистов Дзюба не понимает из-за неоправданно плохого отношения к нему.

«Что такое жать руки? В моём нормальном понимании, рукопожатие — только с тем, кого ты уважаешь. Ну и к кому относишься по-нормальному.

В чём будет лицемерие и почему Семаку и Галактионову я не пожму руки? Объясню. Потому что, когда я уходил, они не подошли, не соизволили уделить мне две секунды и сказать простое «спасибо». Они испугались, они прятали глаза, не подошли ко мне и не сказали: «Артём, спасибо за проделанный этап. Жизнь такова, кто-то уходит, кто-то приходит, не ты первый, не ты последний». Всё. Ни один из них этого не сделал. Не нашлось храбрости даже просто сказать: «Удачи!»

С чего потом мне с ними играть в лицемерие? Я могу в какой-то ситуации высказаться жёстко. Зачем мне парад лицемерия? С какой целью жать руку Галактионову: «Михаил Михайлович, здрасьте, как дела? Всё нормально?» — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».