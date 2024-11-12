Защитник «Динамо» Мх Кирш: надеюсь, через год-два буду в основе «Зенита»

Футболист «Зенита» Илья Кирш, который арендован на сезон-2024/2025 махачкалинским «Динамо», рассказал о своём желании выступать за сине-бело-голубых.

— Многие петербургские воспитанники, например, Круговой, Обляков или Вахания, решают развивать карьеру в других клубах РПЛ. Держишь ли их примеры в голове?

— Приоритет для меня — стать игроком «Зенита», но для этого должно сложиться большое количество факторов. Загадывать, думаю, не стоит.

— Как думаешь, сколько лет тебе может потребоваться, чтобы при текущем подборе защитников «Зенита» дорасти до уровня основы?

— Хочу верить в лучшее. Надеюсь, что один-два года, — приводит слова Кирша Metaratings.

Киршу 20 лет. Махачкалинское «Динамо» завершило первый круг РПЛ сезона-2024/2025 на 11-м месте в турнирной таблице. Команда из Дагестана набрала 15 очков по итогам 15 матчей.