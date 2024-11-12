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Александр Шикунов назвал Барко открытием этого сезона РПЛ

Александр Шикунов назвал Барко открытием этого сезона РПЛ
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов назвал нападающего красно-белых Эсекьеля Барко открытием этого сезона РПЛ.

«Барко является лучшим футболистом «Спартака» в этом сезоне. Он пришёл в новую команду, а все говорили: «Кто это? Почему такая сумма?» Но он сразу же, в первом матче забил «Химкам» потрясающий штрафной, а потом у него пошло. Такое бывает. А пришёл бедненький Угальде зимой и за 10 матчей забил всего один мяч. Все начали кричать: «Кто это? Откуда он приехал? Куда потратили деньги? Он этого не стоит!» Но его прорвало в этом сезоне. У кого-то идёт сразу, а у кого-то — со временем. Барко является открытием этого сезона РПЛ», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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