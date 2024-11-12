Артём Дзюба раскритиковал главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова

Бывший форвард «Локомотива» Артём Дзюба раскритиковал главного тренера команды Михаила Галактионова. Футболист заявил, что специалисту не хватило смелости поддержать его в сложный момент.

«В «Локомотиве» есть три человека. Двое просто показали себя ещё раз — Леонченко и Левин. И к Галактионову есть простой вопрос, почему у него не хватило смелости, ведь мы договаривались. Ведь во всех трудных ситуациях, которые у него были, я всегда был рядом. Звонил ему, поддерживал. Когда он хотел уйти, я говорил: «Пожалуйста, не уходите, мы всё наладим, вы нам нужны». Когда этого Осинькина хотели засунуть, ещё каких-то игроков ему совали, я всегда был с ним. Ну почему он не вступился, когда я был не защищён?

Блин, ну все мы разные. Я тоже не святой, у меня тоже есть свои тараканы и всё остальное. Но я бы всегда подошёл, как бы мне плохо за это ни было. Это нормально. Может быть, они думали, что моя эра подошла к концу в этот момент. Да не вопрос! Все когда-то уходят, да? Как с тем же Криштиану — там тоже поступили не очень, из «Реала» некрасиво ушёл. Но, блин, почему нельзя просто по-нормальному поступить?» — приводит слова Артёма Дзюбы «Матч ТВ».