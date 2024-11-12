Артём Дзюба жёстко раскритиковал Константина Генича

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба жёстко раскритиковал известного футбольного комментатора Константина Генича. В частности, Дзюба вспомнил случай о том, как Генич не по делу обвинил его в наличии лишнего веса. Футболист призвал всех «заниматься своим делом» и «не лезть к другим».

«Как говорит классик Станислав Черчесов: «Если он играл, то я творил». Где он играл? Я вас умоляю! Ну, где он играл-то, блин? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком? Он и то с ними вничью играл. Хватит! На фоне остальных — да, но и то скатился. Раньше он был единственный, кто хотя бы что-то может в суждениях. И то, говорят, что когда Генич играет… Вы же видели, как в Медиалиге: всё проиграл, всем и вся.

Я отношусь к вам честно — и вы ко мне относитесь честно. Если я не буду приезжать на тренировки, если не буду там выполнять свое как профессионал, тогда вы мне скажете. Генич меня «убил», сказав: «Видел издалека Дзюбу на игре со «Спартаком», мне кажется, у него лишний вес». Да это у тебя лишний вес! А при мне, блин, в «Коммент-шоу» сидит, заикается и рассказывает: «Мне издалека показалось, что у тебя лишний вес». Ключевое слово — показалось. Вот это меня раздражает. Как ты смеешь это говорить? «Мне показалось, у него лишний вес». Ну это ведь прямо оскорбление меня как профессионала.

В смысле у меня лишний вес? Что, по его мнению, меня посадили в запас, я вот с таким мамоном сижу, да? Чипсы здесь лежат, кока-кола, блин, и такой говорю: «Чё это меня не ставят?» Ну как? Я, наоборот, еще больше мобилизован и жду шанса, потому что, как только меня выпустят, я должен показать, что меня держат [в команде] не зря.

Каждый должен заниматься своим делом. Мы же не лезем к ним, не подсказываем, мол, перестаньте. Это говорит Карпин, это говорит Смолов, сейчас говорю я — и таких очень много. Любого футболиста спроси, мы все плюемся от их суждений", — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».