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Юрий Ковтун сравнил Станковича с экс-тренером «Спартака» Каррерой

Юрий Ковтун сравнил Станковича с экс-тренером «Спартака» Каррерой
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Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун сравнил главного тренера красно-белых Деяна Станковича с Массимо Каррерой.

«Сейчас очередная история, направление «Спартака». Из сезона в сезон с приходом нового тренерского штаба ждём результата. При Каррере он был. Была эмоциональная работа, команда была этим подпитана, играла с рвением. Сейчас симпатия к Станковичу есть, видно, как он отдаётся, есть опыт. Нужно немного времени. Какая может быть задача у «Спартака»? Наверное, составить конкуренцию «Зениту», «Краснодару». «Спартак» должен вернуться и быть тоже серьёзным лидером чемпионата, который бы не задавался вопросом: «Почему мы опять не заняли призовое место?». Хочется добиваться максимального результата», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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