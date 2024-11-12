Чалов — о своей игре за ПАОК: не предел мечтаний

Нападающий ПАОКа и сборной России Фёдор Чалов высказался о своей игре за греческий клуб в сезоне-2024/2025.

– Как тебе старт в новом чемпионате?

– Не предел мечтаний, всегда хочется большего и лучшего. Но процесс идёт, двигаюсь только вперёд, — приводит слова Чалова официальный сайт РФС.

Суммарно в ПАОКе Фёдор Чалов отметился одним голом и одной результативной передачей в 15 матчах. Действующее соглашение россиянина с греческим клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 10 млн. Ранее Фёдор выступал за московский ЦСКА.