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Чалов — о своей игре за ПАОК: не предел мечтаний

Чалов — о своей игре за ПАОК: не предел мечтаний
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Нападающий ПАОКа и сборной России Фёдор Чалов высказался о своей игре за греческий клуб в сезоне-2024/2025.

– Как тебе старт в новом чемпионате?
– Не предел мечтаний, всегда хочется большего и лучшего. Но процесс идёт, двигаюсь только вперёд, — приводит слова Чалова официальный сайт РФС.

Суммарно в ПАОКе Фёдор Чалов отметился одним голом и одной результативной передачей в 15 матчах. Действующее соглашение россиянина с греческим клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 10 млн. Ранее Фёдор выступал за московский ЦСКА.

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