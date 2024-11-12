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Дзюба: у «Локо» всё наладилось, когда я ушёл? Подождите, пока закончатся голы Батракова

Дзюба: у «Локо» всё наладилось, когда я ушёл? Подождите, пока закончатся голы Батракова
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Бывший нападающий «Локомотива» Артём Дзюба, ныне выступающий за «Акрон», ответил на вопрос, согласен ли он, что у железнодорожников всё наладилось после его ухода из клуба. Напомним, Дзюба выступал в составе московского клуба с февраля 2023 года по окончании минувшего сезона.

«Будем смотреть под конец. Но как наладилось? При мне они заняли восьмое место, поднявшись с 15-го. Со мной же мы также четвёртыми финишировали. Сейчас посмотрим.

Сейчас Батраков забил всё, что возможно и невозможно, отдал — моё уважение ему. Молодцы. Прежде всего, он и команда. Но подождите, пока закончатся голы Батракова. А они закончатся. Как у Беллингема в «Реале». Тот дал отрезок, все кричали: «Сейчас он Криштиану Роналду побьёт». В тот момент я думал: ну всё, остановите эту землю — я выскочу. И Беллингем пропал, сколько там игр не забивал?» — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

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