Юран: хотелось бы, чтобы Удальцов сконцентрировался на своей работе и не вспоминал меня

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал высказывание спортивного директора нижегородского клуба Александра Удальцова, который опроверг слова комментатора Георгия Черданцева о том, что экс-наставник волжан неоднократно просил руководство усилить состав, однако его просьбы не были услышаны.

«Странно было читать высказывания спортивного директора «Пари НН» Удальцова, который работает в клубе более полугода после моего ухода, и при котором работает уже второй тренер. Его совет журналисту Черданцеву смотреть информацию о команде можно переадресовать ему самому. Господин Удальцов в своём интервью говорит, что при Юране были приобретены более 20 футболистов. Ему стоило бы уточнить эту информацию у гендиректора, с которым и я ещё работал.

При мне в «Пари НН» пришли 14 футболистов. Хотелось бы отметить, что не «приобретены», а подписаны в качестве свободных агентов, за исключением двух игроков: одного летом — Трошечкин, а также одного зимой — Царукян. Если только он посчитал ещё молодых игроков второй команды, которая была создана летом 2023 года. Замечу, что в своей аналитике Удальцов утверждал, что Босельи, Царукян и Зе Турбо — ошибка селекции. Однако все эти игроки сейчас помогают команде в наборе очков. Выходит так, что спортивный отдел во главе с Антоном Чистяковым сработал правильно.

Черданцев правильно сказал, что при моей работе в «Пари НН» мы не имели таких возможностей на трансферы, которые есть сейчас. При этом до зимней паузы мы с командой набрали 24 очка и ушли на перерыв на восьмом или девятом месте. Свою работу я делал честно. Хотелось бы, чтобы господин Удальцов сконцентрировал внимание на своей работе в клубе и постарался не вспоминать меня в своих интервью. А самой команде «Пари НН» и её болельщикам хочу пожелать удачи и набора очков!» — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.