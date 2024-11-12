«Их пуканы взорвались». Дзюба поддержал Карпина, раскритиковавшего комментаторов

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба поддержал главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, который ранее подверг критике работу нынешних футбольных комментаторов.

— Последняя медийная история с Карпиным — его противостояние с комментаторами. Ты с ним согласен?

— Да, я его полностью поддерживаю. Они только сейчас пришли в себя немножко, после того как их пуканы взорвались. Сейчас эти господа вообще умрут.

Я не видел и не слышал тот подкаст, но — как мне объяснили люди — [Карпин] сказал, что должен быть эксперт рядом с комментатором. А комментатор должен говорить всё, что происходит на футбольном поле, и не давать оценку тому или иному эпизоду.

— Да, рядом сидит эксперт, который оценивает.

— Ну, 100%, да. К сожалению, не слышат, у них какая-то своя каста комментаторов, которые считают, что им никто не вправе ничего говорить.

Вот Слуцкий пришёл не из их цеха и выиграл две или три статуэтки лучшего комментатора страны (получил одну статуэтку. 23 декабря 2023 года Леонид Слуцкий и комментатор Роман Гутцайт стали лауреатами премии «Голос спорта» в номинации «Лучший репортаж». — Прим. «Чемпионата»). Ребят, ну это повод задуматься на секундочку. Это раз.

Во-вторых, как они могут сделать суждение? Вот я вызвал сантехника домой, либо какая-то девушка или шеф-повар делает блюдо — и я такой: ну как ты готовишь, ну что ты делаешь? Какие-то сопли!

Давайте представим, что человек слепой. Вот он слушает футбол. Я пару раз с друзьями сделал эксперимент: говорю, закрываем глаза и слушаем, что говорят. Три-четыре минуты мы продержались! Вообще выпали. История из отеля, рассказы какие-то… А что на футбольном поле происходит-то?

Что такое мэтры-комментаторы? «Серхио Рамос принял мяч, отдаёт на Пепе», «Пепе отдаёт налево Марсело», «Марсело отдаёт Кроосу», «Кроос разворачивается, делает диагональ на Родри», «Родри врывается, подача, Мбаппе выигрывает верх — гол в левый угол!» Вот это — да. А у нас? «Вчера встретил Серёгу в ресторане, и вот хит-история…», «А вот зачем он здесь отдал налево? Тут надо было бить!» Да откуда он знает?! Если ты в жизни не играл, откуда ты знаешь, что делать?

Это реально абсурд, что они говорят. «Здесь надо пробить, а здесь не надо». «Здесь надо принять». Вы даже две минуты не продержитесь. Зачем вы это говорите? Почему? Генич где-то произнёс: «Говорил, давал суждения и буду продолжать». Мы так вообще в никуда идём, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Как сборная России играет при Карпине: