«Вообще провальная игра». Дзюба — о матче между «Барселоной» и «Реалом»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба критически высказался об игре мадридского «Реала» в последнем «эль класико» с «Барселоной» (0:4), а также выразил мнение, кто должен был выиграть «Золотой мяч» в 2024 году.

— Кстати, ты же болельщик. Смотрел, как «Реал» отлетел от «Барселоны» 0:4?

— Да, мы смотрели с детьми дома… плевались. Ну, по мне — вообще провальная игра. Мбаппе раз 50, наверное, попал в офсайд. И самое удивительное — почти все в этих ситуациях забил, а когда был в чистых позициях, не забил вообще ничего. Ну, бывает и такое. Я был жутко разочарован Винисиусом. Я вообще о нём очень скромного мнения. Он прибавил, конечно, очень крутой стал, вопросов нет, но… Не по делу поражение 0:4, слишком жёстко. Хотя иногда надо так получить, как говорится, по трусам, чтобы чуть-чуть встрепенуться и понять, что не такие уж мы непобедимые.

— То есть ты согласен с тем, что Винисиус не должен был получить «Золотой мяч»?

— Я не просто согласен. Я вообще негодую во всех наших футбольных разговорах, даже в команде. Потому что первый, кто должен был получить «Золотой мяч», — это Дани Карвахаль. Смотри: «Реал» всё выиграл, Испания всё выиграла. Он — первый, кто должен был получить награду. Родри — на втором месте, это 100%. А Винисиус — за какие заслуги? Чемпионат мира провалил. Кубок Америки — тоже. Так за что? В «Реале» они все в порядке.

И я более того скажу: Родриго намного сильнее Винисиуса именно как футболист. Просто бразилец — это пиар-машина. Как он себя ведёт, как жестикулирует, как бьёт по ногам и ещё что-то там рассказывает. Он меня максимально раздражает. Я безумно рад, что в споре за «Золотой мяч» победил футбол. И когда все бразильцы кричат, что у Винисиуса украли награду, я говорю: «Успокойтесь, попейте чайку и заткнитесь», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Напомним, за свою карьеру в элитном российском дивизионе 36-летний Дзюба выступал за такие клубы, как «Томь», «Спартак», «Зенит», «Арсенал», «Ростов», «Локомотив», а также за турецкий «Адана Демирспор».