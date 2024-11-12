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Дзюба — о Галактионове: хороший человек, но трусливенький, очень мнительный

Дзюба — о Галактионове: хороший человек, но трусливенький, очень мнительный
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Бывший нападающий «Локомотива» Артём Дзюба, ныне выступающий за «Акрон», поделился мнением о главном тренере железнодорожников Михаиле Галактионове. Напомним, Дзюба выступал в составе московского клуба с февраля 2023 года до окончания минувшего сезона.

«Понимаете, Михаил Михайлович — очень хороший, мне кажется, человек в целом. Но, к сожалению, он немножко, как сказать-то правильно… трусливенький, слабоватый в плане того, что он очень мнительный. Слушает, читает все комментарии. Всё, что напишут даже на заборе, он читает, это ему очень важно. Он хочет казаться для всех хорошим, таким сильным. А он очень нерешительный», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Галактионов был назначен на пост главного тренера «Локомотива» осенью 2022 года. После 15 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги железнодорожники набрали 34 очка и на текущий момент занимают третье место.

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